نصف نهائي كأس الرابطة.. جوتا يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام فولهام

يستضيف فريق ليفربول، نظيره فولهام، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى كاس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المقرر أن يعتمد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على خطة 4-3-2-1، والتى جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: إليوت، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: جاكبو، دياز، جوتا.

ويشارك فريق ليفربول فى دور نصف نهائى كأس الرابطه بعد الفوز على نظيره وست هام فى ربع النهائى، بينما صعد فولهام على حساب فريق إيفرتون بركلات الترجيح.

ويأمل أبناء الألمانى يورجن كلوب، التأهل لنهائى البطولة واستعادة اللقب مرة آخرى بعدما توج به مانشستر يونايتد فى آخر نسخة له، وسحب الكأس من قلعة آنفيلد التى تزينت به فى موسم 2021 / 2022.

فيما يسعى فريق فولهام للتأهل للنهائى لأول مرة فى تاريخه من البطولة الأعرق فى أنجلترا، بعدما فشل فى ذلك قبل ذلك، وتكرار الماجأة التى حدثت بالأمس بعد خسارة تشيلسى أمام مضيفه ميدلزبره بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.

ويخوض المنتصر من تلك المواجهة فى لقائى الذهاب الإياب، النهائى أمام الفائز من مواجهة تشيلسى وميدلزبره.

