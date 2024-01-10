الرئيس الأوكراني يصل إلى ليتوانيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس في زيارة رسمية.

وقال الرئيس الأوكراني “إن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هم أصدقاؤنا الموثوقون وشركاؤنا المبدئيون، واليوم، وصلت إلى فيلنيوس قبل أن أذهب إلى تالين وريجا”، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أنه سيجري محادثات مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان في ليتوانيا، فضلا عن لقاءات مع السياسيين ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن المواضيع الرئيسية التي سيناقشها ستشمل "الأمن، والتكامل بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتعاون في الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار، ومواصلة تنسيق الدعم الأوروبي".