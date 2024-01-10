ads
الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يصل إلى ليتوانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس في زيارة رسمية.

وقال الرئيس الأوكراني “إن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هم أصدقاؤنا الموثوقون وشركاؤنا المبدئيون، واليوم، وصلت إلى فيلنيوس قبل أن أذهب إلى تالين وريجا”، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أنه سيجري محادثات مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان في ليتوانيا، فضلا عن لقاءات مع السياسيين ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن المواضيع الرئيسية التي سيناقشها ستشمل "الأمن، والتكامل بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتعاون في الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار، ومواصلة تنسيق الدعم الأوروبي".

الرئيس الأوكراني يصل إلى ليتوانيا زيلينسكي فيلنيوس