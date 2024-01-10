آياتا: 18.6% زيادة برحلات الطيران في الشرق الأوسط

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم، تقرير أداء السفر الجوي لشهر نوفمبر 2023، والذي أشار إلى أن الطلب وعلى السفر الجوي تجاوز 99% من مستويات 2019.

وارتفعت حركة السفر الدولي بنسبة 26.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وواصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسجيل أقوى النتائج على أساس سنوي (+63.8%)، كما أظهرت جميع المناطق تحسنًا مقارنة بالعام السابق، ووصل إجمالي عدد الركاب الدوليين لشهر نوفمبر 2023 إلى 94.5% من مستويات نوفمبر 2019.

وارتفعت حركة السفر المحلية لشهر نوفمبر 2023 بنسبة 34.8% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وكان إجمالي الحركة المحلية لشهر نوفمبر 2023 أعلى بنسبة 6.7% من مستوى نوفمبر 2019، وكان النمو قوياً بشكل خاص في الصين (+272%) حيث تعافت من قيود السفر التي فرضها فيروس كورونا والتي كانت لا تزال مفروضة قبل عام، فيما وصل السفر الداخلي في الولايات المتحدة، مستفيدًا من الطلب القوي في عطلة عيد الشكر، إلى مستوى مرتفع جديد، حيث توسع بنسبة 9.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى من تجاوز عام الذروة للسفر الجوي لعام 2019.. إن الرياح الاقتصادية المعاكسة لا تمنع الناس من السفر عبر السماء، ولا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 5.5% من مستويات ما قبل الوباء، لكن هذه الفجوة تتقلص بسرعة".

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 63.8% في حركة السفر في نوفمبر مقارنة بنوفمبر 2022، وهو أقوى معدل على أساس سنوي بين المناطق. وارتفعت السعة بنسبة 58.0% وعامل الحمولة بنسبة 2.9 % ليصل إلى 82.6%.

كما ارتفعت حركة النقل الجوي لشركات الطيران الأوروبية خلال شهر نوفمبر بنسبة 14.8% مقارنة بشهر نوفمبر 2022. وزادت السعة بنسبة 15.2%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 0.3 % ليصل إلى 83.3%.

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 18.6% في نوفمبر مقارنة بنوفمبر 2022، وزادت السعة في نوفمبر بنسبة 19.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 0.2 % إلى 77.4%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة المرور بنسبة 14.3٪ في نوفمبر مقارنة بفترة 2022، وارتفعت السعة بنسبة 16.3%، وانخفض عامل الحمولة بمقدار 1.4 % ليصل إلى 80.0%.

وارتفعت حركة السفر لشركات الطيران في أمريكا اللاتينية في شهر نوفمبر بنسبة 20.0٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفعت السعة في شهر نوفمبر بنسبة 17.7٪ وزاد عامل الحمولة بنسبة 1.7 % ليصل إلى 84.9٪، وهي أعلى نسبة على الإطلاق في أي منطقة.

وحققت شركات الطيران الأفريقية زيادة بنسبة 22.1٪ في عدد الركاب لكل كيلومتر في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة في نوفمبر 2023 بنسبة 29.6% وانخفض عامل الحمولة بمقدار 4.3 % ليصل إلى 69.7%، وهو الأدنى بين المناطق.