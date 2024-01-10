بالفيديو.. الزراعة: ضخ 7 مليارات جنيه لتوفير أكثر من نصف مليون رأس ماشية استعدادًا لرمضان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة لتربية وتطوير القطاع الزراعي، والوزارة كانت تعمل على هذا الأمر بشكل كبير، والدولة المصرية كانت تضخ استثمارات كبيرة في القطاع الزراعي لما له أهمية في توفير الغذاء للمواطن المصري بكل أوجه الزراعة سواء إنتاج زراعي أو نباتي أو داجني أو سمكي.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الدولة في الفترة الماضية قامت بتطوير مشروع البتلو والذي كان هدفه زيادة عدد الرؤوس المملوكة لدى المزارعين للتعظيم من الإنتاج وزيادة حجم المتاح في السوق من اللحوم.

وأوضحت، أنه تم ضخ 7 مليارات جنيه تمويلات للمزارعين وفرت أكثر من نصف مليون رأس ماشية للمزارعين، مشيرة إلى أنه يتم تعزيز طرح الكميات في الأسواق لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تعددًا في الأماكن التي يتم استيراد اللحوم منها، بجانب الاهتمام بالتربية المحلية وتعظيم إنتاجها، موضحًا أن الوزارة حريصة على توفير اللحوم وجميع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذها، حيث تكون متوسطات الأسعار للحوم ما بين 200 و220 جنيهًا.