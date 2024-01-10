أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع بداية شهر طوبة.. وطوارئ بالمحافظة

ضربت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، بالأمطار الغزيرة بالتزامن مع قرب شهر طوبة 2024.

شهدت المحافظة هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع بيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن هطول أمطار تبدأ من فترة الظهيرة تكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة.. يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها الى 50-70 كم/س مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس و يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

بناء على ذلك اعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه تم رفع درجات الاستعداد وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على تمركز ١٨٢ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

ونبه على جميع العاملين الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.