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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الرياضة يطلق ماراثون الدراجات الهوائية في الوادي الجديد غدا

ماراثون للدراجات
ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد
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يطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح غٍد الخميس، ماراثون دراجات هوائية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد في مستهل زيارة للمحافظة لمدة يوم واحد.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن وزير الشباب والرياضة سيطلق ماراثون للدراجات الهوائية بمضمار الدراجات شمال مدينة الخارجة وستقدم المحافظة جوائز مادية من 300-500 جنيه للمتميزين في الماراثون.

وأضاف الزملوط، أن الزيارة ستشهد افتتاح وتفقد عدة مشروعات شبابية ورياضية أبرزها تفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة.

الشباب والرياضة العاصمة الإدارية المدينة الرياضية الوادي الجديد الدراجات