بالصور.. بدء أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنصورة

بدأت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، فى أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة المنصورة بنطاق حي شرق وغرب المنصورة، بطول 2 كيلو متر وبتكلفة مالية قدرها 7 ملايين جنيه.

وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بداية من مبنى موتيل المحافظة وحتى فيلا غيث بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة .

وجاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، وأكرم السقا مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة، وأحمد أبو العينين مدير إدارة المخازن بالمحافظة، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، إن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامناً مع إنشاء الممشى السياحي الجديد علي النيل بطول بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي على النيل بمدينة المنصورة 3 كيلو و250 مترا.

وأشار إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلى المقاعد وبلاط إنترلوك.

كما وجه رؤساء الأحياء بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة للاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات صعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش .

وأكد المحافظ أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشى السياحي الجديد علي النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظرًا لموقع مدينة المنصورة الفريد على النيل وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

ووجه المحافظ رئيس حي شرق ورئيس حي غرب المنصورة ومدير الشئون الإدارية بالمحافظة ومدير المخازن بالمحافظة بتجميع وتشوين حديد سور الكورنيش بشكل صحيح بمخازن حي شرق وغرب المنصورة وبيعه عن طريق مزاد علني لتعظيم موارد المحافظة وإعادة استغلالها مرة أخرى في مشروعات تخدم المواطنين.

كما قال المحافظ: “إننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة على تقديم وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم”.

بدأ تطوير كورنيش النيل بالمنصورة

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بدء أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنصورة (1)

بدء أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنصورة (2)