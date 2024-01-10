الغرف التجارية: مصر تفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار مع انضمامها للبريكس

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مجلس إدارة الاتحاد أسهم في نجاح انضمام مصر للبريكس، حيث قدم دعمًا قويًا لجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد، ونظم مجموعة من الفعاليات واللقاءات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول البريكس.

وشدد المكاوي على أن انضمام مصر للبريكس يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث سيفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأوضح المكاوي ف تصريحات صحفية، أن رجال الأعمال المصريين من المستوردين والصناع، يشاركون في البعثات التجارية إلى دول البريكس، والمؤتمرات المختلفة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتلك الدول.

وأعرب عن سعادته بنجاح انضمام مصر للبريكس، وتعهد بالاستمرار في العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول البريكس.

وكانت مصر قد انضمت إلى مجموعة البريكس في يناير 2024، تضم البريكس خمس دول ناشئة ذات اقتصادات قوية.

ويختلف البريكس عن باقي التنظيمات الاقتصادية، حيث يعقد قمم دورية وتنتقل الإدارة من دولة إلى أخرى كل عام.