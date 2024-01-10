برلماني: القمة الثلاثية في الأردن خطوة لحلحلة القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تأتى فى إطار ضرورة وضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال الضغط على المجتمع الدولى لبحث الأمر بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر يمارس خلالها جيش الاحتلال كل المجازر الدموية التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأكد النائب عمرو هندى، أن القمة بين رؤساء مصر والاردن وفلسطين، خطوة جادة لوقف نزيف الدماء على الأراضى الفلسطينية، وكشف زيف المعايير التى يكيل بها المجتمع الدولى، ففى الوقت الذى تقوم الدنيا بسبب مقتل شخص أو حتى تعرض أحد الأشخاص لمواقف بسيطة المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان تقف تشاهد المجازر فى قطاع غزة فى صمت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القمة تحرك إيجابى لفضح هذه الممارسات من قبل جمعيات حقوق الإنسان التى لم يسمع أحد لها صوتا، وكذلك المجتمع الدولي الذى يقف عاجزا وهذا ما يؤكد ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا، وهذه القمة خطوة جادة لحلحلة القضية ووقف نزيف الدماء فى قطاع غزة.

وأكد هندى، أن موقف الدولة المصرية ثابت حيال القضية، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحبطت عمليات التهجير، إضافة للتنسيق بشأن جهود الإغاثة الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة واستقبال المساعدات الدولية، مطالبا المجتمع الدولى ممارسة دوره حيال الانتهاكات الصارخة وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة.