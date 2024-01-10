"العامية صوت مصر" ندوة بقصر ثقافة المنيا

نظم نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية شعرية بعنوان "العامية صوت مصر" تحدث فيها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب، عن تاريخ شعر العامية، بداية من الموشحات إلى ابن عروس ثم التطور على يد بيرم التونسى وفؤاد حداد وصلاح جاهين والأبنودى، واختلاف المدارس ما بين المعنى والخيال والحكمة إلى قصيدة النثر ودور شعراء العامية فى تطوير الأغنية المصرية.

كما كما تطرق الشاعر محمد حكم سكرتير النادى إلى شعراء الأغنية مستشهدا بالشاعر سيد مرسى وأهم أعماله الغنائية.

وألقى الشعراء قصائدهم وإبداعاتهم، وهم الشاعر أحمد أبو بكر، ومينا ناصف، وعلى محيى، ووائل السيد وسعد الدين مخلوف وأيمن السيد وإبراهيم على أحمد ومحمد طه وإسلام غلاب والشريف طنطاوى وصلاح جرجس ومصطفى المنياوى وناصر جمال الدين، كما شاركت الشاعرات رغدة الطراوى وسحر إبراهيم ومديحة حمدى.