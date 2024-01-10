بالفيديو.. أستاذ صحة عامة: تناول الزنجبيل بشكل زائد قد يؤدي للإجهاض

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن الزنجبيل والكثير من النباتات العطرية من الممكن أن تؤدي لقرحة المعدة في حالة زيادة الجرعة.

وأضاف "المر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن النباتات العشبية تعتبر من الأدوية وتؤخذ بجرعات محددة في الدول الأوروبية، موضحًا أنه على سبيل المثال يتم شرب 4 جرامات فقط من الزنجبيل في اليوم الواحد فقط.

وتابع أنه في حالة زيادة الجرعة من الزنجبيل عن 4 جرامات، من الممكن أن تزيد الحموضة أو حدوث قرحة في المعدة أو مسبباتها.

وأردف أستاذ الصحة العامة، أن جميع الأعشاب مفيدة جدًا ولكن تؤخذ بقدرها، والمعلومات أصبحت متاحة أمام الجميع، موضحًا أن الزنجبيل مفيد للحوامل ولكن تناوله بشكل زائد عن اللزوم قد يؤدي لاحتمالية بسيطة في حدوث إجهاض، ولذلك فأن الحوامل ومرضى السكر لا بد أن يستشيروا الطبيب.

وأكد "المر"، أن الزنجبيل مفيد جدا للسيدات خاصة بالبشرة، لانه يحتوي على ملين، ولكن بالجرعة المطلوبة، إلى جانب العملية الجنسية للرجال.