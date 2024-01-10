رئيس الوزراء الكندي يواجه مساءلات قانونية لحصوله على عطلة

اكد خالد سلامة، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من كندا، ان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، يوجه مساءلات قانونية بخصوص حصوله على عطلة وهي ليست المرة الأولى وإنما الرابعة خلال فترة رئاسته للحكومة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المخالفة تتعلق بقضاء عطلة خاصة بأموال دافعي الضرائب الكنديين، وهي ليست أموالا بسيطة، ففي هذه الظروف الصعبة كل دولار يعني الكثير لدافعي الضرائب.

وتابع: "الرحلة التي انتهى منها رئيس الوزراء الكندي إلى جامايكا قضى فيها 10 أيام في أحد أفخر المنتجعات في شمال جامايكا، وكانت الإقامة في الفيلا التي أقام فيها ترودو وعائلته 7 آلاف دولار أمريكي في الليلة الواحدة، أي 70 ألف دولار في 10 أيام، والمفارقة أن ترودو لم يدفع هذا المبلغ، والمشكلة الكبرى التي أثارت المشكلات أنه لم يدفع بل أقام مجاملة على حساب صاحب المنتجع الذي قال إنه أحد أصحاب العائلة مما أثار المشكلات في كندا".