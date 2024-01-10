المطران عطا الله حنا: "سنبقى نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء"

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه قد مر ثلاثة أشهر على العدوان الذي تتعرض له غزة ونحن نتساءل مع المتسائلين إلى متى سوف تستمر هذه الحرب وإلى متى سوف تتواصل هذه المحنة وهذه المأساة المروعة التي يتعرض لها أهلنا في غزة .

وتساءل “حنا” عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك: لماذا فشلت كل المبادرات والمحاولات الهادفة لوقف الحرب؟، وحتى هذه الساعة ما زالت الحرب مستعرة والغالبية الساحقة من سكان غزة أصبحوا لاجئين ونازحين في بلدهم وهم الذين تعرضوا لنكبة عام 48 وها هم يتعرضون لنكبة جديدة .

وتابع “حنا”: سنبقى نطالب بوقف الحرب لأن الذين يدفعون فاتورتها هم المدنيين وخاصة شريحة الأطفال، فما ذنب هؤلاء لكي يقتلون ويجوعون وتدمر منازلهم بهذه الطريقة البشعة.

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس قائلا: "نتمنى ونطالب بأن تستمر المحاولات والمبادرات الهادفة لوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار".