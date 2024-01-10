ads
الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران عطا الله حنا: "سنبقى نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء"

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه قد مر ثلاثة أشهر على العدوان الذي تتعرض له غزة ونحن نتساءل مع المتسائلين إلى متى سوف تستمر هذه الحرب وإلى متى سوف تتواصل هذه المحنة وهذه المأساة المروعة التي يتعرض لها أهلنا في غزة .

وتساءل “حنا” عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك: لماذا فشلت كل المبادرات والمحاولات الهادفة لوقف الحرب؟، وحتى هذه الساعة ما زالت الحرب مستعرة والغالبية الساحقة من سكان غزة أصبحوا لاجئين ونازحين في بلدهم وهم الذين تعرضوا لنكبة عام 48 وها هم يتعرضون لنكبة جديدة .

وتابع “حنا”: سنبقى نطالب بوقف الحرب لأن الذين يدفعون فاتورتها هم المدنيين وخاصة شريحة الأطفال، فما ذنب هؤلاء لكي يقتلون ويجوعون وتدمر منازلهم بهذه الطريقة البشعة.

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس قائلا: "نتمنى ونطالب بأن تستمر المحاولات والمبادرات الهادفة لوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار".

المطران المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الحرب المأساة غزة عام 48 المدنيين الأطفال