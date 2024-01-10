أمير الكويت يؤكد الحرص الدائم على تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الحرص الدائم والمشترك على تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كل الأصعدة، معربا عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد أمير الكويت - في برقية تهنئة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان - بما حققته السلطنة في عهده من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات، متمنيا له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

