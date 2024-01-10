برلماني: إطلاق مبادرتين لتشجيع الاستثمار السياحي تستهدف دعم الدخل القومي

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الحكومة مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي تستهدف دعم السياحة وتنشيطها، علاوة على دعم الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات سياحية مهمة وفريدة وغير مسبوقة، الفترة الأخيرة شهدت تنامى ملحوظ في قطاع السياحة الذي شهدت زيادة في الإيرادات وعدد السائحين الوافدين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم.

وأكد النائب أحمد نويصر، ضرورة تشجيع مختلف أنواع السياحة، خاصة أن مصر تزخر بمقومات ومعالم سياحية وأثرية فريدة، داعيا إلى تشجيع السياحة الدينية والعلاجية والبيئية وسياحة اليخوت وسياحة المؤتمرات وتنشيط السياحة الثقافية، ووجود إدارة مخصصة للتسويق السياحي تتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتقوم بالترويج للسياحة المصرية في جميع الأسواق الخارجية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بعمل قناة تليفزيونية خاصة للترويج للسياحة وتشجيع السياحة من خلال عرض ما تتمتع به الدولة من مقومات هامة لتشجيع الاستثمار السياحي وجذب السياح لمصر.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور السيدة يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.