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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف النيابة على براءة "مستريح الأدوات الصحية" بالأزبكية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على  4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، لجلسة 17 يناير الجاري لإعلان المتهم بالدعوى.

كان قد تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كل من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهما على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين دون وجه حق.

وأوضح في البلاغ، أن المشكو فى حقه الأول، والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور.
 

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