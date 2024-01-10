كأس رابطة الأندية.. بيراميدز يتحدى الغيابات في مواجهة فاركو

يستهل فريق بيراميدز مشواره في كأس الرابطة بمواجهة فاركو في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة لأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات بالنسخة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

يدخل فريق بيراميدز بطولة كأس الرابطة باحثاً عن التتويج بأول بطولة في تاريخه مستغلا اعتذار القطبين الأهلي والزمالك.

ويخوض الفريق السماوي مواجهة فاركو وسط غياب أبرز نجومه، سواء الدوليين مثل مهند لاشين ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي وعلي جبر مع المنتخب الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا، أو أسامة جلال ورمضان صبحي وعبدالله السعيد للإصابة.

في المقابل يبحث فريق فاركو عن استغلال بطولة كأس الرابطة في تصحيح الأوضاع بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري.

