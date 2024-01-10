"مقدمة في علم النفس الاجتماعي" يشارك في معرض الكتاب

تشارك دار آفاق للنشر والتوزيع خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدار جديد تحت عنوان "مقدمة في علم النفس الاجتماعي" للكاتب شارل بلوندل .

يقدم هذا الكتاب تعريفا لعلم النفس الاجتماعي حين يحدد الفروض التي يستخدمها في البحث، وحين يوجه جهوده وينسِّقها.

وهو يلجأ إلى وسيلتين لتحقيق هذه الغاية: الأولى: دراسة الآراء النفسية لدى كل من العلماء "أوجست كونت"، و"دوركايم"، و"تارد"، الثانية: تحليل الحياة العقلية الواقعية.

يعالج علم النفس عددا من المسائل الخاصة بالحياة العقلية والحياة الوجدانية والحياة الإرادية التي يعالجها والتي ترجع في جملتها أو في بعض تفاصيلها، إلى مجال البحث في علم النفس الاجتماعي.

يدرس علم النفس الاجتماعي العمليات النفسية وعلاقاتها العديدة بالحياة الاجتماعية، وقد نشأ كعلم جديد قائم بذاته في الفترة بين 1890 و1900 ميلادية، وكانت تلك النشأة تُعبِّر عما يتطلبه المنهج والتفكير العِلميَّان بمعنى الكلمة، فقد كانت نشأة مُنتظَرة بفارغ الصبر.