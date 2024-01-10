"السبكي" يبحث مع "جايكا" اليابانية فرص التعاون لدعم برنامج التغطية الصحية الشاملة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية اليابانية لتعزيز التعاون.

وضم الوفد، د. توبي ماكوتو، كبير المستشارين في التمويل الصحي ونظام الرعاية الصحية بالمقر الرئيسي لوكالة جايكا، السيدة تاكاهاشي سونوكو، نائب مدير التنمية البشرية بالمقر الرئيسي لجايكا، السيدة إيتو تومومي، ممثلة جايكا في مصر، د. محمد حسن، مدير برامج جايكا في القاهرة، د. شيماء كامل، مستشار السياسات الصحية بمكتب جايكا في القاهرة، السيدة تسودا كاناكو، خبير تنسيق الشراكات للتأمين الصحي الشامل في جايكا.

وناقش اللقاء، أهم نتائج ومخرجات التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وأبرزها مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات EH-QIPS، والذي شمل 50 مستشفى حكومي مصري لتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة باستخدام النهج الياباني، وكذلك الانتهاء من إعداد الأدلة التدريبية للمدربين، واستعراض النتائج حول المشروع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع جايكا لنقل نظم محدثة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوطين أحدث الخبرات الدولية لاستدامة جودة الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم إحراز تقدمًا ونجاحًا هائلًا في مشروع التعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية EH-QIPS.

وأشار السبكي، إلى بحث التعاون مع جايكا لتوفير منح دراسية بالخارج لمقدمي الخدمة الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" لزيادة رقع كفاءة ومهارات وتنمية قدرات مقدمي الخدمة، وذلك فضلًا عن مناقشة برنامج لإرسال خبراء لنقل الخبرات في شتى مجالات الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: أنه ندرس التعاون مع جايكا لرسم نماذج متميزة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مما يسهم في زياةة ضخ الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية بمصر، علاوة على إنشاء برامج تدريب وتطوير التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات سالِفة الذِكر أُسوة ببرامج الجايكا في دول آسيا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، قوة العلاقات المصرية اليابانية في التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات، ولا سيما الرعاية الصحية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبنّاء مع اليابان خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن التغطية الصحية الشاملة أساس النمو الشامل والمستدام.

ومن جانبه، أشاد وفد وكالة جايكا رفيع المستوى، بإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ملف النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وذلك في كافة النواحي سواء تطوير الخدمات الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، تطبيق نظم الجودة وسلامة المرضى، وغيرها من المحاور التي ارتكزت عليها الهيئة لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، كما أكد الوفد المزيد من التعاون بين الجانبين المصري والياباني خلال الفترة المقبلة.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى المدراء ومشرفي العموم على ملفات الجودة ومكافحة العدوى والتعاون الدولي والعلاقات الخارجية والشراكات الدولية بالهيئة، كما شارك عدد من الباحثين الاقتصاديين في وزارة المالية.

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