خبير عسكري: الولايات المتحدة استفادت من حصار الحوثيين للسفن الإسرائيلية

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، إن الحوثيين أعلنوا منذ بدء العمليات العسكرية باتجاه إيلات وإسرائيل، أن السفن التي تتجه إلى هذا الميناء أو حتى ذات ملكية إسرائيلية أنهم سيواجهوها وأن الحصار مقابل الحصار.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحوثيين يحاصرون كل السفن التي لها علاقة بإسرائيل طالما إسرائيل تحاصر غزة، وهو أمر يختبئ حوله الحوثيون ولكن حتى اليوم استفادت الولايات المتحدة من هذه الفرصة لتنشئ في المنطقة تحالفا دوليا عسكرية، وهذا هو تمركز استراتيجي في البحار والمضائق لدول الناتو والولايات المتحدة.

وتابع أن هذه محاولة أمريكية للسيطرة على المنطقة مجددا.