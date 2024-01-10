اليوم.. طقس شديد البرودة والعظمى بالقاهرة 19 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلي أغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد اليوم الأربعاء أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وتكون خفيفة مساء علي مناطق من جنوب الوجة البحري وقد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و نشاط رياح علي كافة الانحاء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى 11 درجة .