الإحصاء: ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 0.3% خلال ديسمبر الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم الشهــرى لشهــر ديسمبر 2023 مقارنة بشهـر نوفمبر 2023، حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).

و سجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.9%)،

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً

قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%).

بينما سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المتفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%).

ونوه الجهاز أنه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.5%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.8%)

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (3.4%).