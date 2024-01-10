35.2 %.. تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (194.2) نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل (35.2%) مقابل ( 36.4% ) لشهر نوفمبر 2023.

وترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.7%)، وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.4%) .

وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 1.2 % ) لشهر ديسمبر 2023 مقابل ( 0.9 ) لشهر نوفمبر 2023

وأشار الجهاز إلى معدل التضخم الشهــرى لشهــر ديسمبر 2023 مقارنة بشهـر نوفمبر 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (5.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%)،تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة (1.1%).