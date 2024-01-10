سكرتير مساعد البحيرة يبحث ضبط الأسواق والتصدي لارتفاع الأسعار

ترأس الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع الغير مبرر فى أسعار السلع الإستراتيجية.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز رشيد، شبراخيت، كوم حمادة، الرحمانية، بدر وإدكو، والمهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد صالح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، واللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، والدكتور أسامة مبروك، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونواب رؤساء الوحدات المحلية بـ أبو المطامير، حوش عيسى، ايتاي البارود، المحمودية كفر الدوار، أبو حمص ووادي النطرون ومدير إدارة الرقابة التموينية.

واستهل السكرتير العام المساعد، الإجتماع بالترحيب بكافة الحضور، ثم قام باستعراض الكتب الدورية الواردة من وزارة التنمية المحلية بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع الغير مبرر فى أسعار السلع الإستراتيجية التى تمس المواطنين وكذا الكتاب الدوري الخاص بتفعيل مبادرة تخفيض أسعار عدد 7 سلع غذائية وهي (الألبان ومنتجاتها - الفول - المكرونة - الزيت - السكر - العدس - الأرز).

وخلال الإجتماع الإتفاق على تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتالي: