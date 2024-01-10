مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة الباكستانية في هجوم على نقطة تفتيش

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم/ الأربعاء/ مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة ومدني واحد على الأقل في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للشرطة على طريق سريع شمال غرب البلاد.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية عن المسئول بالشرطة المحلية جابر خان قوله إن المسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن في أعقاب الهجوم على نقطة تفتيش "لاتشي" على الطريق السريع في منطقة "كوهات" بإقليم "خيبر بختونخوا" على الحدود مع أفغانستان، مشيرا إلى أن عملية البحث عن المسلحين مازالت جارية حتى الآن.

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن إلا أنه دائما ما تنفذ حركة طالبان الباكستانية مثل هذه الهجمات التي تستهدف خلالها رجال الأمن في جميع أنحاء البلاد خاصة مناطق شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.

