"تقليص الحرب والعودة للديار".. تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع المسئولين الإسرائيليين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشار إلى ضرورة تقليص إسرائيل هجومها المميت على قطاع غزة، بالإضافة إلى تجنب حرب أوسع في المنطقة، بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأوضح “بلينكن” لإسرائيل أنه يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في غزة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ويجب عدم تهجيرهم من القطاع، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين خلال القتال وعدم استهدافهم، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ولفت خلال اجتماعه مع المسئولين الإسرائيليين إلى إن تكلفة الصراع على الأطفال مرتفعة للغاية، وفقا لـ"بي بي سي".

كما كشف أن إسرائيل وافقت على دخول بعثة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال غزة، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

ويأتي ذلك بعد أيام من المحادثات مع قادة الشرق الأوسط، الذين حذروا من أن الرأي المناهض للولايات المتحدة آخذ في الازدياد في المنطقة، حسبما ذكرت مصادر متعددة في تصريحات نشرتها "إن بي سي نيوز".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه يتحول إلى مرحلة أقل كثافة في شمال القطاع، لكنه قال إنه يوسع العمليات البرية في مدينة خان يونس الجنوبية.