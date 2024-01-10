بلينكن يجتمع مع المسئولين الإسرائيليين لحثهم على تقليص الهجوم على غزة

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة حليفها لتقليص هجومها المميت على قطاع غزة، بالإضافة إلى تجنب حرب أوسع في المنطقة، بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد أيام من المحادثات مع قادة الشرق الأوسط، الذين حذروا من أن الرأي المناهض للولايات المتحدة آخذ في الازدياد في المنطقة، حسبما ذكرت مصادر متعددة في تصريحات نشرتها الشبكة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه يتحول إلى مرحلة أقل كثافة في شمال القطاع، لكنه قال إنه يوسع العمليات البرية في مدينة خان يونس الجنوبية.