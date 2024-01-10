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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بلينكن يجتمع مع المسئولين الإسرائيليين لحثهم على تقليص الهجوم على غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة حليفها لتقليص هجومها المميت على قطاع غزة، بالإضافة إلى تجنب حرب أوسع في المنطقة، بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء. 

ويأتي ذلك بعد أيام من المحادثات مع قادة الشرق الأوسط، الذين حذروا من أن الرأي المناهض للولايات المتحدة آخذ في الازدياد في المنطقة، حسبما ذكرت مصادر متعددة في تصريحات نشرتها الشبكة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه يتحول إلى مرحلة أقل كثافة في شمال القطاع، لكنه قال إنه يوسع العمليات البرية في مدينة خان يونس الجنوبية.

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