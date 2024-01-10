4 خطوات لكتابة استمارة الثانوية العامة 2024.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة استمارة اتمام شهادة الثانوية العامة الأحد المقبل، عبر موقعها الالكتروني، والتي تستمر حتى 22 فبراير المقبل.

وتشير الوزارة إلى أن الطالب يقوم بالتسجيل والطباعة.

خطوات كتابة ومراجعة الاستمارة:

يقوم الطالب بتسليم الاستمارة الإلكترونية بكافة مشتملاتها والتى تتم طباعتها من الموقع الإلكتروني إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقأً لما قام بتسجيله إلكترونياً.

وتسليم أصل شهادة ميلاد ( كمبيوتر ) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطالب.

وتسليم عدد ثلاثة صور حديثة للطالب مقاس 4 * 7 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .

يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إليكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على ‏القرار الوزارى المنظم لذلك.

على المرشد التعليمى مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها:

الشعبة (مواد التخصص )- (اللغة الأجنبية الأولى- (اللغة الاجنبية الثانية)- (الديانة)- (المواد المترجمة)- (مواد الرسوب للطلاب الراسبين).

على الطالب أن يوضح فى الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية أو الفرنسية-

أو الألمانية ) واللغة الأجنبية الثانية ( الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبا‏نية- ‏أو الصينية ) التى يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الثانية اذا كانت لغته الأولى هى الفرنسية أو الألمانية)، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق

‏صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة الى يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية .

يسجل طلاب مدارس اللغات فى الاستمارة الإلكترونية المواد التى سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى .

يتم سداد مبلغ عشرون جنيها نظير استخراج ( راسب مقيد ) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية، للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.

على أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية التاكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التى تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة بيانات الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ونجاحه فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام واعتماد كشوف ( ‎150‏ د امتحانات ) الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية .

بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم فى الصف الثانى الثانوى من مديرية أخرى فعلى شنون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التاكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف ‎150 د امتحانات ) .

طلاب المنازل المستجدون ( المنقولين من الصف الثانى الثانوى الى الصف الثالث الثانوى ) يتم تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة .

طلاب المنازل الراسبون من العام الماضى أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها وختمها من الادارة ويرفق طالب المنازل باستمارة تقدمه ما يلى:

ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها.

بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوى إلى الصف

الثانى الثانوى ومن الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى ( أو ما يعادله ) موضحاً بها اللغة الثانية.

بيان رسوب الصف الثالث الثانوى لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين فى الصف الثالث الثانوى .

شهادة ميلاد الطالب ( كمبيوتر ) .

صورة من بطاقة الرقم القومى .

عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4 * 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة

بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .

استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة “الدور الأول 2024”، 22 يونيو المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني 24 أغسطس 2024.