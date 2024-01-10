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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيل
قوات الاحتلال الإسرائيل
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامًا مسلحًا لمدينة نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت "العربية" أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد كبير من الجيبات العسكرية وآلياتها، وقامت بحصار جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

فلسطين غزة نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلي