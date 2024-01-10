زعيم كوريا الشمالية يهدد ب "إبادة" كوريا الجنوبية إذا "تجرّأت" على ضرب بلاده

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، اليوم الأربعاء، أنّه لن يتردد في إبادة كوريا الجنوبية إذا تجرّأت على ضرب بلاده، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال كيم خلال تفقّده مصانع كبرى للأسلحة إنّ سيول هي "العدو الرئيسي" لبيونج يانج، مشدّدًا على أنّ الأولوية بالنسبة لبلاده يجب أن تكون "تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية قبل كلّ شيء".

وأوضح كيم إن كوريا الشمالية وتسميتها الرسمية جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، لن تشعل "أحاديا" مواجهة لكن "لا نية لديها لتجنب حرب"، وفقا للوكالة.

وتابع "إذا تجرّأت جمهورية كوريا الجنوبية على محاولة استخدام القوات المسلحة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أو تهديد سيادتها وأمنها وسنحت فرصة كهذه، فلن نتردد في إبادة جمهورية كوريا عبر حشد كل ما لدينا من وسائل وقوات"، بحسب الوكالة.