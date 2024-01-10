البحرية البريطانية: لا أنباء عن خسائر جراء حادث غرب ميناء الحديدة اليمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه لا يجد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء حادث على بعد 50 ميلًا يحريًا من ميناء الحديدة اليمني.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس"، أنها تلقت بلاغًا عن نشاط بحري مريب وتحليق طائرات مسيرة قرب ميناء الحديدة اليمني، مؤكدة أن قوات التحالف تتصدى لطائرات مسيرة تحلّق قرب ميناء الحديدة اليمني، وذلك بعد الإبلاغ عن نشاط مريب على بعد 50 ميلًا يحريًا من ميناء الحديدة اليمني، لافتة إلى عدم وجود أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر يمنية قولها إن الحوثيين أطلقوا صاروخًا ثالثًا على سفينة جنوب البحر الأحمر قبالة الحديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، عن تلقيها بلاغًا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلا بحريا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.

كما ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أنها تلقت تقارير عن نشاط مشبوه من سفينتين تجاريتين جنوب غرب المخا اليمنية.

وقالت أمبري في بيان صادر عنها إن ناقلة رصدت 3 زوارق قربها وشاهدت صاروخين أطلقا من اتجاه الزوارق.

وأضافت أمبري في مذكرة استشارية أن ناقلة بضائع أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيّرة تحلق أمام السفينة.

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا إلى الغرب من الحديدة في اليمن.

وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.