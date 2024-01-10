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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميدلزبره يهزم تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

تشيلسي وميدلزبره
تشيلسي وميدلزبره
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في مفاجأة من العيار الثقيل، خسر فريق تشيلسي الإنجليزي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو”، أمام نظيره ميدلزبره بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور نصف النهائي، الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب "ريفرسايد ستديوم".

أحرز ميدلزبره، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب هايدن هاكني في الدقيقة 37.

ويبحث تشيلسي عن ريمونتادا في مباراة الإياب، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج".

وينتظر الفائز من مباراة تشيلسي وميدلزبره، الفائز من مباراة ليفربول وفولهام، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ويأتي فوز ميدلزبره على تشيلسي، ليؤكد قوة الفريق، الذي يسعى إلى تحقيق مفاجآت في البطولة.

ميدلزبره تشيلسي كأس كاراباو