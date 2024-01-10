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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: 33 ألف جندي أنهوا تدريبهم في إطار العملية "انترفليكس" بقيادة بريطانيا

جنود المشاة الأوكرانيين
جنود المشاة الأوكرانيين
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 أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن 33 ألف جندي أوكراني تم تدريبهم في إطار العملية "انترفليكس" التي تقودها المملكة المتحدة، وذلك منذ يونيو 2022 والتي من المقرر أن تستمر حتى عام 2024.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراينفورم"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة والدول الشريكة لها تقدم هذا التدريب الأساسي كدعم للجنود المشاة الأوكرانيين منذ عام 2022.

وأوضحت الوكالة الإخبارية الأوكرانية، في الوقت نفسه، أنه اعتبارًا من نوفمبر 2023، فإن العدد الإجمالي للأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تم تدريبهم في إطار برامج القوات المسلحة البريطانية قد تجاوز 52 ألف شخص.

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