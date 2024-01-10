أوكرانيا: 33 ألف جندي أنهوا تدريبهم في إطار العملية "انترفليكس" بقيادة بريطانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن 33 ألف جندي أوكراني تم تدريبهم في إطار العملية "انترفليكس" التي تقودها المملكة المتحدة، وذلك منذ يونيو 2022 والتي من المقرر أن تستمر حتى عام 2024.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراينفورم"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة والدول الشريكة لها تقدم هذا التدريب الأساسي كدعم للجنود المشاة الأوكرانيين منذ عام 2022.

وأوضحت الوكالة الإخبارية الأوكرانية، في الوقت نفسه، أنه اعتبارًا من نوفمبر 2023، فإن العدد الإجمالي للأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تم تدريبهم في إطار برامج القوات المسلحة البريطانية قد تجاوز 52 ألف شخص.