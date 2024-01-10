شهداء وجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

تعرض عدد من الفلسطينيين للهجوم الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في قطاع غزة، حيث استشهد عدد منهم وأصيب آخرون وفقًا لمصادر طبية، وذكرت المصادر أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بلدة "الزوايدة" وسط القطاع، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.

كما قامت طائرات الاحتلال بقصف منزل قريب من المدرسة الإعدادية للبنات في مخيم "المغازي"، مما نتج عنه فقدان أرواح وإصابات.

وفي حادث آخر، استشهاد أربعة أشخاص على الأقل في مخيم "المغازي"، ولم يتسنى لفرق الإسعاف الوصول إليهم بسبب تمركز آليات الاحتلال عند مدخل المخيم. تسارعت حالات الوفاة والإصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي لمنازل في دير البلح وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال النازحين والمدنيين في مدارس "الأونروا" غرب خان يونس ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس وشرق النصيرات، مما أسفر عن وقوع جرحى. في سياق متصل، قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف حي المنارة والمناطق المختلفة في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد امرأتين في منطقة الفخاري شرقًا.

وفي تصاعد للعنف، قصفت طيران الاحتلال مسجد ومنازل المواطنين في المنطقة الجنوبية لقيزان النجار جنوب خان يونس، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العديد في غارة غرب مدينة غزة وقصف حي الزيتون في غزة.

وتُظهر حصيلة الهجمات الإسرائيلية غير الرحيمة في الساعات الأخيرة أن عدد الشهداء في خان يونس ارتفع إلى 13، مع استمرار التصعيد العسكري، حيث بلغ إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 23210 شهيدًا، وأكثر من 70% منهم نساء وأطفال، إلى جانب 59167 جريحًا و7000 شخص في عداد المفقودين.