«ربنا يبعد عنكم العين».. أحمد زاهر يعلق على خبر خطوبة ابنته

علّق الفنان أحمد زاهر على خبر خطوبة ابنته ليلى من الفنان هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وقال زاهر: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال.. كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

وفي وقت سابق، تداول مواقع التواصل الاجتماعي شائعات كثيرة حول خبر ارتباط الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، وتحديدًا بعد نجاحهم سويًا في مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي حقق نجاحًا على مدار تقديم جزء أول وثاني، ولاقى العمل إشادة واسعة من الجمهور والنقاد الفنيين.