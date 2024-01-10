المرور يرفع حطام تصادم مقطورة محملة برخام وسيارتين بالطريق الأوسطي

تجري الخدمات المرورية بالقاهرة، عملية رفع حطام حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بالطريق الدائري الأوسطي بالقرب من نفق مدينة 15 مايو، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص.

تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات ووقوع مصابين.

علي الفور تم الدفع بعربات الإسعاف، وانتقلت الخدمات المرورية مدعومة بالأوناش لموقع الحادث.

تبين تصادم سيارتين مقطورة وأخرى ملاكي ووقوع مصابين.

وتجري الخدمات المرورية عملية إزالة آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

WhatsApp Image 2024-01-09 at 11.54.29 PM (1)