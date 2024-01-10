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الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المرور يرفع حطام تصادم مقطورة محملة برخام وسيارتين بالطريق الأوسطي

الحادث
الحادث
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تجري الخدمات المرورية بالقاهرة، عملية رفع حطام حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بالطريق الدائري الأوسطي بالقرب من نفق مدينة 15 مايو، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص.

تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات ووقوع مصابين.

علي الفور تم الدفع بعربات الإسعاف، وانتقلت الخدمات المرورية مدعومة بالأوناش لموقع الحادث.

تبين تصادم سيارتين مقطورة وأخرى ملاكي ووقوع مصابين.

وتجري الخدمات المرورية عملية إزالة آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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11 شخص 15 مايو الخدمات المرورية رفع حطام صادم سيارتين