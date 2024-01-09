برعاية زيوت كاسترول الرائدة.. جولة كأس الدوري الإنجليزي في القاهرة من 12 إلى 15 يناير

الثلاثاء 09/يناير/2024 - 11:39 م

ترعى زيوت كاسترول - الشركة الرائدة عالميًا في مجال زيوت التشحيم - جولة كأس الدوري الإنجليزي بمول العرب يومي 12 و13 يناير ومول سيتي ستارز يومي 14 و15 يناير.

شركة كاسترول شريكا رسميًا للدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج " منذ يناير 2022، وهي شريك أيضا لبرنامج تقديم الجوائز الذهبية للدوري الإنجليزي، بما في ذلك الحذاء الذهبي والقفاز الذهبي، وخلال الجولة، ستقدم كاسترول لعشاق كرة القدم والزوار تجربة غامرة لزيوت محركات سيارات الركاب الرائدة EDGE وMAGNATEC، بالإضافة الى تنظيم فعاليات مثيرة متعلقة بكرة القدم.

وصرح أحمد عشماوي، العضو المنتدب لشركة كاسترول مصر للزيوت.، بأن كرة القدم تحظى بشعبية جارفة في مصر وبالأخص مدينة القاهرة التى يوجد بها قاعدة عريضة من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز لذا تعد جولة كأس الدوري فرصة رائعة لإشراك جماهير البريميرليج وعملائنا الكرام فى مصر في تجربة فريدة لمشاهدة الكأس وهي خطوة أخري تعزز ارتباط كاسترول بكرة القدم ودعم بعض أشهر لاعبيها لمنتجات زيوت كاسترول.

نبذة عن شركة كاسترول لزيوت التشحيم

كاسترول إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة زيوت التشحيم في العالم، وتمتلك تراثا عريقا في مجال الابتكار وتحقيق أحلام الرواد. إن الشغف بالأداء، جنبا إلى جنب مع فلسفة العمل المشترك، قد مكّنا كاسترول من تطوير زيوت التشحيم التي كانت في صميم العديد من الإنجازات التكنولوجية على الأرض في الجو والبحر والفضاء لأكثر من 125 عاما، بالإضافة إلى ذلك، تساهم كاسترول في الاستدامة من خلال استراتيجيتها PATH360 التي تحدد أهدافًا لعام 2030 للحد من المخلفات وتقليل انبعاثات الكربون وتحسين الحياة.

كما تعد شركة كاسترول جزءًا من مجموعة bp وتخدم العملاء والمستهلكين في قطاعات السيارات والبحرية والصناعة والطاقة. منتجاتنا ذات العلامات التجارية معروفة عالميًا بالابتكار والأداء العالي من خلال التزامنا بالجودة المتميزة والتكنولوجيا المتطورة.