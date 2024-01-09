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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد وصوله إلى القاهرة.. وسام أبو علي يخضع للكشف الطبي غدا

وصول وسام أبو علي
وصول وسام أبو علي الي مطار القاهرة
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يخضع  المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلى صفقة النادي الأهلي الجديدة للكشف الطبي غدا الأربعاء لإنهاء إجراءات الانضمام إلى الأهلي.
ومن المنتظر أن يتواجد اللاعب عقب إجراءات الفحوصات الطبية في مقر النادي الأهلي لتصوير فيديو الإعلان الرسمي عقب التوقيع على العقود.
 

وصل وسام أبو علي الي مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء تمهيدا للإعلان عن الصفقة رسميا قادمًا من صفوف سيريس السويدي خلال الانتقالات الشتوية .
وحضر برفقة المهاجم الفلسطيني، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قادما من السويد عقب اعلان أمير توفيق امس التعاقد مع وسام أبو علي رسميا.

وسام أبو علي صفقة الأهلي الجديدة الفلسطيني وسام أبو علي