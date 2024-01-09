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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج مباريات اليوم بالدور الثاني لدوري رجال الكرة الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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شهدت الجولة الثانية من الدور الثاني لدوري رجال الكرة الطائرة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، فوز الزمالك على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة الأولى.


و في المجموعة الأولى أيضا، فاز الاتحاد السكندري علي الطيران 3-0 وفاز طلائع الجيش علي الداخلية 3-1.


بينما في المجموعة الثانية تغلب الأهلي علي سموحة 3-0 وفاز  الترسانة علي القناة 3-0 وحقق سبورتنج الفوز على بتروجت 3-0.


واستمر الزمالك في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة كما واصل الأهلي تصدر المجموعة الثانية بنفس الرصيد من النقاط.

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة الموسم الماضي.

الزمالك فاز الاتحاد السكندري لدوري رجال الكرة الطائرة