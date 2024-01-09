نتائج مباريات اليوم بالدور الثاني لدوري رجال الكرة الطائرة

شهدت الجولة الثانية من الدور الثاني لدوري رجال الكرة الطائرة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، فوز الزمالك على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة الأولى.



و في المجموعة الأولى أيضا، فاز الاتحاد السكندري علي الطيران 3-0 وفاز طلائع الجيش علي الداخلية 3-1.



بينما في المجموعة الثانية تغلب الأهلي علي سموحة 3-0 وفاز الترسانة علي القناة 3-0 وحقق سبورتنج الفوز على بتروجت 3-0.



واستمر الزمالك في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة كما واصل الأهلي تصدر المجموعة الثانية بنفس الرصيد من النقاط.

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة الموسم الماضي.