بيكيه يعلن عودته إلى كرة القدم كمدرب

بعد اعتزاله المفاجئ قبل عام، أعلن النجم الإسباني جيرارد بيكيه، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى كرة القدم، ولكن هذه المرة كمدرب.

وكان بيكيه قد أعلن اعتزاله اللعب العام الماضي، بعد مسيرة حافلة مع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا.

ولكن لم يتمكن “بيكيه” من الابتعاد عن كرة القدم لفترة طويلة، حيث أطلق مشروعه الخاص بإقامة دوري كرة قدم للهواة "كينجز ليج" في إسبانيا، والذي تمكن من جلب بعض نجوم كرة القدم للمشاركة فيه.

وقال بيكيه في بيان على صفحته على موقع X: "بعد بضعة أشهر فقط من اعتزالي اللعب، قررت العودة إلى كرة القدم. أشتاق إليها كثيرًا. هذه المرة لن أكون كلاعب. سأتجه للتدريب. سأعلن عن المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".

وأوضح بيكيه أنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل حول مشروعه التدريبي الجديد في نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي قرار بيكيه بالعودة إلى كرة القدم كمدرب مفاجئًا بعض الشيء، حيث لم يسبق له أن عمل كمدرب من قبل.

ويمتلك “بيكيه” خبرة كبيرة في كرة القدم، حيث لعب لأكثر من 15 عامًا على أعلى مستوى، كما أنه يمتلك شخصية قيادية قوية.