1000 مدينة أوكرانية بدون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن الظروف الجوية الشتوية القاسية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من ألف بلدة وقرية، مما دفع السلطات إلى دعوة السكان إلى توفير الطاقة نظرًا لتضرر نظام الكهرباء جراء الظروف الجوية القاسية والضربات الروسية.

وأفادت شركة Ukrenergo المشغلة للشبكة بأن استهلاك الكهرباء وصل إلى أعلى مستوياته خلال هذا الأسبوع، نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى ما يقرب من -15 درجة مئوية في عدة مناطق بالبلاد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، صرّحت الشركة عبر تطبيق المراسلة "تليجرام" بأن مستوى الاستهلاك يتزايد بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء صباح اليوم بنسبة 5.8% مقارنة باليوم السابق.

وأكدت "أوكرينرجو" أن الظروف الجوية القاسية تسببت في أضرار جسيمة لشبكات التوزيع بسبب الرياح الشديدة والصقيع، مما أدى إلى تشكل طبقة سميكة من الجليد على المعدات، وبالتالي تعطيل أعمال الإصلاح والصيانة بشكل كبير.

فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف الجنوبية التي تشهد انقطاعًا للكهرباء في 215 بلدة وقرية، أشارت إلى أن سمك الجليد الذي يغطي كابلات الكهرباء يفوق حاجز 5 سم.

وذكرت "أوكرينرجو" أن نظام الكهرباء يعمل بأقصى طاقته حاليًا، مما دفعها لدعوة السكان لترشيد استهلاك الطاقة وتجنب تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية في وقت واحد، بهدف مساعدة النظام على التكيف مع الوضع الراهن.

وأوضحت الشركة أن التزام الكهرباء ما زال كافيًا لتغذية المستخدمين التجاريين والسكنيين، ولكن زيادة كبيرة في الطلب تُعدّ عبئًا إضافيًا على محطات توليد الكهرباء، التي تعمل بطاقتها القصوى وتتطلب زيادة كبيرة وسريعة في توليد الكهرباء، مما ينذر بحدوث اضطرابات تقنية.

وشددت على أن أوكرانيا تضطر إلى استيراد الكهرباء من الدول المجاورة مثل رومانيا وسلوفاكيا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

أكدت شركة تشغيل الكهرباء في أوكرانيا "أوكرينرجو" أن محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية ما زالت تتعافى من الهجمات الروسية الهائلة التي تعرضت لها خلال الشتاء الماضي. وأكدت الشركة أن محطات الطاقة الشمسية لم تتمكن من العمل بكامل طاقتها بسبب السحب الكثيفة وسوء الأحوال الجوية.

وفي الشتاء الماضي، استهدفت روسيا نظام الطاقة الأوكراني بالآلاف من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مما تسبب في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص.

وأوضحت أوكرينرجو أن محطات الطاقة الحرارية كانت تولي أهمية بالغة حيث كانت تمثل حوالي ثلث إجمالي الكهرباء المنتجة في أوكرانيا قبل الحرب.

وأشارت الشركة إلى المزيد من الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء في مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون المجاورة لخط المواجهة والتي تعرضت لقصف مدفعي.