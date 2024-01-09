الكشف على 300 مواطن بقافلة طبية بقرية درشابة في البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، قافلة سكانية بقرية درشابة بالتنسيق مع ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، في إطار جهود المحافظة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أسفرت القافلة عن الكشف على 300 حالة ما بين ( باطنة - أطفال - عظام - رمد - جلدية) وتم صرف العلاج مجانا لجميع الحالات.

كما تم مشاركة مبادرة 100 يوم صحة والاعتلال الكلوى وتم الكشف على 20 حالة وإجراء تحاليل وظائف كلى وسكر وضغط، بالإضافة الى مشاركة سيارة متنقلة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية والتي أسفرت عن متابعة 15 حالة ما بين تردد وصرف وسائل تنظيم الأسرة.

كما تم خلال القافلة استكتاب 8 من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية وتم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.