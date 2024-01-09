بسبب ماس كهربائي.. إصابة 5 أشخاص في حريق نشب داخل منزل بالدقهلية

نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء فى منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية كفر بدواى التابعة لمركز المنصورة فل محافظة الدقهلية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتقال الحريق للمبانى المجاورة، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإختتاقات.

وكان اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بنشوب حريق هائل بشقة بالطابق الثانى بمنزل مكون من ثلاث طوابق بقرية كفر بدواى التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث وحدة مركز شرطة المنصورة وقوات الحماية المدنية وثلاث سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بإختتاقات وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي أدى إلى احتراق محتويات المنزل بالكامل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.