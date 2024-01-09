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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة سوهاج تنظم يوما تدريبيا لأخصائيي العلاج الطبيعي

لرفع كفاءة الكوادر الطبية..

إدارة العلاج الطبيعي
إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بسوهاج
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نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بسوهاج فعاليات تدريبية مكثفة بعنوان "مشاكل مفصل الركبة" بين الأسباب والعلاج، وذلك بديوان عام المديرية وتحت رعاية الدكتور أحمد حسن ابوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبحضور وإشراف الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي. 

جاء ذلك في إطار الحرص على تدريب الكوادر الطبية بجميع التخصصات واستمرارًا لتفعيل التدريب الطبي المستمر بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضي.

وحاضر بالتدريب الدكتور مينا مجدي اسحق أخصائي العلاج الطبيعي ودبلومة العلاج اليدوى لتأهيل العظام.
ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة انه لابد من متابعة أحدث التقنيات الحديثة والجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي حيث انه من المجالات دائمة التطوير والتجديد، ليضمن التميز الدائمة لكوادره ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضي.

وخلال جلسات التدريب أوضحت الدكتورة كلارا كامل مسعود أن للعلاج الطبيعي دورا بارزا في علاج مفاصل الركبة، وأن جلسات العلاج الطبيعي تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالركبة وبذلك تحسن أدائها وتساعد أيضًا في تقليل التورم والألم والتصلب الناتج عن التهاب مفصل الركبة مما يحسن من وظيفة الركبة ويسهل عملية المشي والإنحناء والركوع.

وكذلك يحد من خطر تفاقم الإصابة وتقليل الحاجة إلى الجراحة، موضحة أيضًا ان هناك عدة تقنيات يطبقها طبيب العلاج الطبيعي في علاج الركبة حسب تقيم ومعطيات حالة المريض ومنها العلاج بالبرودة، العلاج بالحرارة، تمارين التقوية، تمارين المرونة.

جدير بالذكر أن أقسام ووحدات العلاج الطبيعي تشهد تطورا كبيرا ويتم إمدادها بأحدث الأجهزة الحديثة لتكون قادرة على تقديم خدماتها بجودة عالية للمترددين عليها، حيث تم تقديم  أكثر من 138 ألف جلسة علاج طبيعي متنوعة  للمرضي بأقسام العلاج الطبيعي بالمحافظة خلال العام الماضي 2023.

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