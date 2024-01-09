ضبط 356 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة وسعد حسانين مفتش الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، أسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على ٣٥٦ علبة سجائر.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بهدف ضبط ومتابعة الأسواق.