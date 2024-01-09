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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 356 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية
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شنت إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة وسعد حسانين مفتش الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، أسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على ٣٥٦ علبة سجائر.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بهدف ضبط ومتابعة الأسواق.

الإدارة العامة لمباحث التموين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بيع سجائر بسعر أزيد سجائر مجهولة المصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية وزير التموين و التجارة الداخلية وكيل النائب العام