بشارات سوداء.. لاعبو بايرن ميونخ يُخلدون ذكرى بيكنباور

خلد نادي بايرن ميونخ الألماني ذكرى أسطورته فرانز بيكنباور، الذي توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 78 عامًا، وذلك في لفتتين احتفائيتين كبيرتين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وارتدى لاعبو بايرن ميونخ شارات سوداء وقمصانًا تحمل عبارة "دانكه فرانز" (شكرا لك فرانز)، كما التقطوا صورة تذكارية مع القميص الذي ارتداه بيكنباور في عام 1965.

وأعلن النادي البافاري أنه سيتم إضاءة ملعب أليانز أرينا باللونين الأبيض والأزرق، وهي ألوان بايرن ميونخ، مع نقش عبارة "دانكه فرانز" على الواجهة الخارجية للملعب، وذلك خلال فترة المساء في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يوقع ممثلو النادي في كتاب التعازي الخاص بولاية بافاريا غدا الأربعاء، رفقة رئيس وزراء الولاية ماركوس سودر.

وكانت مسيرة بيكنباور حافلة بالإنجازات، حيث توج مع بايرن ميونخ بأربعة ألقاب في البوندسليجا وثلاثة ألقاب أوروبية ولقب كأس إنتركونتيننتال وأربعة ألقاب في كأس ألمانيا.

وقاد منتخب ألمانيا للتتويج بلقب كأس العالم عامي 1974 و1990، كما توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عامي 1972 و1976.

ويعتبر بيكنباور أحد أساطير كرة القدم العالمية، وأحد أهم اللاعبين الذين مروا على نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.