يعاني من انفصام في الشخصية.. التفاصيل الكاملة لتخلص شاب من جدته ذبحا في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، من ضبط شاب حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية فى العقد الثاني من عمره وذلك بعد تخلصه من جدته نحرا من رقبتها بسكين داخل مسكنهم بمنطقة شارع الترعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ليتبين معاناته من مرض نفسي وتردده على احدى المصحات النفسية لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من "يوسف.ط.أ.م"،23 عاما، حاصل على بكالوريوس زراعة ومقيم شارع الترعه تلقيه اتصال هاتفي من شقيقه "أحمد ط.م"، 31 عاما حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم طرف جدتهما لوالدتهما شارع الإيمان من شارع احمد ماهر بقيامه بتعديه بسكين المطبخ على جدتهما لوالدتهما وإحداث إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة من الأمام ووفاتها.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان "شهيرة.م.ر"،74 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان مسجاة على سرير نومها وبها جرح غائر بالرقبة من الأمام.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، بمواجهته أهذي ببعض العبارات الغير مفهومة.

بسؤال شقيق المتهم قرر ان شقيقه يعاني من مرض نفسي “إنفصام فى الشخصية واضطراب وجداني ثنائي القطب وسبق تردده على مصحتين للعلاج النفسي”، ومنقطع عن تلقي العلاج منذ فترة مما أدى الى سوء حالته النفسية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة