وزير الخارجية البريطاني يلوح بمخالفة إسرائيل للقانون الدولي في غزة

أقر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بالقلق المتزايد حيال إجراءات إسرائيل في قطاع غزة التي قد تكون مخالفة للقانون الدولي.

وخلال استجوابه من قبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، أبدى كاميرون قلقه حول التدابير التي قد تشكل انتهاكًا للقوانين الدولية في غزة.

وفي رده على تساؤلات كيرنز بشأن ما إذا كانت وزارة الخارجية قدمت تقارير قانونية تفيد بانتهاكات قانونية من قبل إسرائيل في غزة، رفض كاميرون الإفصاح عن أي نصائح قانونية يمكن أن يكون قد حصل عليها. وأوضح أنه يدرس الأمور بعناية، ولا يمكنه تذكر كل التفاصيل المحددة.

وأشار كاميرون إلى أنه شاهد مواقف تثير القلق العميق فيما يتعلق بالنزاع، موضحًا أن دوره ليس بإصدار قرار قانوني.

وفي ختام إجابته، قال كاميرون إنه يشعر بالقلق بشأن إمكانية ارتكاب إسرائيل لأفعال قد تكون مخالفة للقانون الدولي، وأكد أن هذه القضية تستحق الاهتمام والمتابعة.