"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم ضد الصحفيين في غزة منذ بداية الحرب

أفادت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء أنها تجري تحقيقا في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقًا لتصريحات منظمة "مراسلون بلا حدود".

وأصدرت المنظمة بيانًا عبر موقعها الإلكتروني تؤكد فيه أن مجموعة الدفاع عن حرية الصحافة قدمت اثنتين من الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية مدعية ارتكاب جرائم حرب بسبب قتل الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية الصراع.

وأشارت "مراسلون بلا حدود" في بيانها إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أكد أن الجرائم التي تعرض لها الصحفيون تم تضمينها ضمن التحقيق القائم في فلسطين.

وأوردت المنظمة تصريحًا نقلًا عن بيان أصدره مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، جاء فيه: "يتم فحص الجرائم التي تعرض لها الصحفيون من قبل مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق الحالي في الوضع في فلسطين، بما في ذلك الجرائم المحتملة الأخرى، ونحن ندعم أهداف وأعمال منظمة مراسلون بلا حدود التي تحمل أهمية كبيرة في غزة ومناطق أخرى".

وفي سياق متصل، لقي ما لا يقل عن 79 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام مصرعهم، حيث كان الأغلبية العظمى منهم من الفلسطينيين، منذ بداية الحرب قبل ثلاثة أشهر، وفقًا لتقرير لجنة حماية الصحفيين.