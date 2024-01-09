التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح جريمة مقتل تباع على يد سائق بحلوان

أمرت جهات التحقيق بحلوان بالتحفظ علي كاميرات المراقبة، في مسرح واقعة مقتل تباع على يد سائق طعنًا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، أقروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.